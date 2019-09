¡TÓMALA BARBÓN! Ni un profesional mantiene una lata sobre la cabeza con tanto ritmo (VIDEO VIRAL)

A través de la redes sociales, se ha hecho viral el video de un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, que se pone una lata en la cabeza y menea su lindo cuerpecito con mucho sabor.

Las imágenes captadas desde un teléfono celular, fue compartido en la página de Candela Mérida en Facebook, y deja ver como un hombre disfruta de un buen "bailongo" en un parque de la ciudad de Mérida en Yucatán.

Al rito de la música cumbia, el protagonista del video de Facebook ha causado las risas de los usuarios de esta red social que deciden reproducir la grabación.

Actualmente el video viral que le ha dado la vuelta al país ha superado más de 2 mil reproducciones, dejándoles ver a los cibernautas que no hace falta estar acompañado para sentir el ritmo, ya que el hombre de las escenas “cumbiacheras” se encuentra bailando con su soledad.

CHECA EL VIDEO AQUÍ:

Y es que si creías que lo habías visto todo, déjame decirte que no es así, ya que mientras el personal de La Verdad Noticias se encontraba buscando video relacionados con el anterior en YouTube, se topó un tributo al cantante Michael Jackson.

El video de la plataforma de YouTube que le ha dado la vuelta al mundo del internet, muestra a varios hombres bajo los efectos de “las chelas” y uno que otro trago con bailando canciones del difunto “Rey del Pop”.

VIDEO JUSTO AQUÍ ABAJO:

El pequeño “remix” de internet ha superado los 2 millones de reproducciones a través de YouTube, esto sin sumarle las redes sociales de Facebook y Twitter.

TE PUEDE INTERESAR: ¡DURO CONTRA EL MURO! Cachan a pareja “CUCHIPLANCHANDO” en plena calle (VIDEO VIRAL)

Definitivamente irse de fiesta y quedas hasta la copa es un riesgo, sobre todo cuando te gusta la “gozadera” ya que no sabes cuándo terminarás siendo grabado y volviéndote viral gracias a tus amigos buena onda, y es que lo peor bien cuando supuestamente no sabias quien te gustaba bailar pero terminas montado la nube de las redes sociales moviendo el “cuerpower”, ¿o no?.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos