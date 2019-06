"TE CALLAS O TE MATO": Contundente amenaza de maestra hacía su alumno (VIDEO VIRAL)

Agresión verbal y hasta amenazas son las que recibió éste joven al alegar sobre su trabajo; pues la maestra le gritó frente a sus compañeros de clase; "Una hablada más y te mato cabrón"; todo quedó registrado en un video viral, míralo.

Una amenaza y un par de insultos son los que recibió un joven luego de entregar su tarea, misma que según la maestra estaba mal; por lo que lo sacó de manera obligatoria del salón de clases.

"[...] ¡Y usted, váyase tiene cero. Una hablada más y voy y te mato, cabrón. Lárgate, no me importa que no me respetes, obedece y lárgate, cállate tú estúpido, malvado!"