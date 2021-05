Surge #LadyMiguelHidalgo tras intentar evitar su detención: "Me quieren esposar”

En redes sociales, usuarios de diversas plataformas han bautizado a una mujer de la Ciudad México como #LadyMiguelHidalgo luego de que se hiciera viral un clip en donde intenta evitar su detención a toda costa.

En una serie de videos compartidos originalmente en TikTok, se puede observar cómo una joven vestida de azul le reclama a la ahora conocida como #LadyMiguelHidalgo por haberla amenazado con un cuchillo.

#LadyMiguelHidalgo en TikTok.

Mientras tanto la mujer, que presuntamente intentó acuchillar a la joven, permanece sentada en el piso intentando contactar a alguien por teléfono. Al mismo tiempo un oficial permanece a su lado a la espera de que se levante para detenerla.

"Nunca te lo encaje", dice la mujer, mientras que la joven de azul le recrimina: "o sea que esperabas encajármelo y que me pasara algo, tengo familia, ¿estás loca? Estás enferma. Yo nunca te he hecho nada, estás loca, estás enferma”.

La mujer intentó evitar su detención a toda costa

En otro video obtenido por La Verdad Noticias, se puede ver a la mujer hablando con su padre, lo curioso del caso es que la plática gira entorno al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de robar casas.

Sin embargo, el video que hizo que se ganara su apodo de #Lady fue uno donde forcejea con la policía e intenta evitar que la esposen. "No me puedes poner esposas, ayuda me quieren esposar”, grita la mujer, mientras se tira al suelo.

En el último de los seis videos virales, se observa que después de varios minutos de forcejeos y rabietas los oficiales logran detenerla y subirla a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

