Surfista sobrevive a mortal ataque de un gigantesco tiburón blanco (VIDEO)

Un impresionante hecho ha llamado la atención de forma extraordinaria en diversas plataformas de redes sociales, luego de que un hombre se hizo viral tras lograr sobrevivir después de ser atacado por un enorme tiburón blanco de unos cinco metros de longitud. Incidente que se registró el pasado 31 de julio mientras estaba surfeando cerca de una playa de la localidad de Bunker Bay en Australia Occidental. Mismo que dejó impactados a miles de usuarios que compartieron la historia.

Phil Mummert y su novia en el hospital

El surfista luchó con el tiburón cara a cara

Este repentino ataque le ha dado la vuelta al mundo debido a que aún continúa destacando en las noticias de hoy, el deportista Phil Mummert, de 28 años, estaba sentado en su tabla cuando el escualo saltó del agua y le mordió una pierna. "Recuerdo que sentí la fuerza con la que el tiburón me golpeó y luego lo siguiente que recuerdo es estar en el agua y mi tabla rota por la mitad", declaró al sitio web especializado en surf Magic Seaweed.

El ataque pudo haber terminado en tragedia

El surfista explicó que la parte delantera de su tabla estaba flotando en el agua, mientras la parte trasera estaba todavía atada a su pierna y se quedó entre entre el tiburón y él, así que la agarró con ambas manos e intentó metérsela en la boca. "Entonces, en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando, mi primer instinto fue dejar ese pedazo de tabla en su boca porque pensé que si estaba mordiendo eso entonces no me estaba mordiendo a mí".

Tres compañeros surfistas, Alex Oliver, Liam Ryan y Jess Woolhouse, vieron el ataque que se volvió viral en las redes y decidieron sacar al hombre en una tabla de surf para después llevarlo a la costa. Phil fue trasladado a un hospital donde los médicos usaron 63 grapas para tratar la herida abierta en su pierna. "En realidad, no debería estar vivo. O al menos haber perdido una pierna".