Supuesta cabeza de perro en taquería es viral y causa indignación

Recientemente se ha hecho viral la foto de una supuesta cabeza de perro en taquería, lo cual ha causado gran conmoción en varias redes sociales, esto debido a que muchas de las personas que han visto la imagen consideran que la imagen es real.

Pero ¿en verdad se trata de un canino?, pues hay varias circunstancias para creerlo.

En la imagen que circula por las redes fue tomada desde dentro de un taquería, en ella se ve colocada encima de un tronco.

Controversia por cabeza de perro en taquería

Al parecer la cabeza de perro en taquería está colocada para ser picada para carne de tacos.

Según algunos usuarios, la cabeza de perro en taquería, está colocada en el tronco para picar y ser servida en los tacos.

Y es que señalan que no parece ser ni puerco ni res, pues en sus características destaca la nariz y hocico que se asemejan a la de un perro, lo cual desencadenó la polémica.

Ahora bien, el nombre de la taquería no ha sido mencionado, por lo que se desconoce el lugar donde esta fue tomada, pero debido a los altos costos de los tacos, los usuarios no descartan que sí sea de perro y porque en la CDMX hay antecedentes de tacos de perros.

Pero también hay otros que señalan que lo que muestra la imagen no es para nada una cabeza de perro ya que no tiene para nada la estructura ósea de un can.

Tacos de perro en México

La CDMX ha sido escenario de casos de venta de carne de perro.

El 27 de abril de 2022 un juez en el Edomex decidió vincular a proceso por el delito de maltrato animal a dos carniceros que fueron señalados por los vecinos de matar perros para vender la carne a taquerías.

En Tultitlán, domicilio de los implicados, fueron hallados un tronco de carnicero, huesos y cráneos de perros e incluso pieles dentro de cubetas, así como sangre derramada en cartones y piso.

Los activistas de Mundo Patitas afirmaron que días previos a la detención dieron seguimiento a uno de los hombres desde el municipio mexiquense hasta una taquería afuera del Metro Tacuba, en la CDMX, donde entregaron un costal, que se presume contenía carne de perro.

Ante este tipo de antecedentes de “venta de carne de perro” fue que muchos usuarios aseguran que la la cabeza de perro en taqueria era real, pero deja tu comentario en La Verdad Noticias para poder leerte.

