Super Bowl 2020: Los primeros memes del Chiefs vs 49ers (FOTOS)

Estamos a horas de presenciar el partido más importante del Super Bowl entre Chiefs y 49ers hoy a partir de las 18:30 horas (Centro de México) en donde todo el mundo está a la expectativa de que pasará entre estas dos plantillas que fueron lo mejor durante el 2019-2020, sin embargo, los creativos de las redes sociales ya están afinando motores para estar en tendencia de los mejores memes de esta edición número 50.

Hay quienes no olvidan la cinta de “Golpe Bajo” película que protagonizó Adam Sandler en el 2005, pues fue para muchos una referencia, una cinta que estuvo nominada para muchos premios internacionales, ante esto, hay quienes manifestaron que el único equipo de futbol americano que conocen es lo de esta película, “meme” que se está poniendo en tendencia de las redes sociales.

Los memes ya empezaron a invadir

Pero también hay quienes se quedaron con la esperanza de que los empacadores de Green Bay estarían enfrentando este partido importante, pero se quedó en toda una ilusión como el “meme” que se está viralizando en estos momentos, en el que seguramente varias personas que no les gusta la NFL se identificaron.

El show de medio tiempo será uno de los más atractivos de este espectáculo, en donde Jennifer López y Shakira serán las protagonistas de número en donde millones de personas lo estarán presenciando y ante ellos los memes con estas dos princesas del pop, fueron blanco fácil para los creativos de las redes sociales.

Me preguntaron en el trabajo que a quien le voy en el Super Bowl.



Si a los Chiefs o a los 49ers.



Yo: A Jennifer López obviamente. ����#NFLConGarraMx pic.twitter.com/iG1jdBGRCW — Hey Markin! (@HeyMarkin) February 2, 2020

Para este Super Bowl LIV no podía faltar los memes del expresidente de la República mexicana, Felipe Calderón, con su posible problema con el alcoholismo pues detrás de ello está el famoso “si ya saben cómo soy para que me invitan”, pero los ingeniosos de las redes sociales pusieron le pusieron más dialogo al ex mandatario, ahora con un nuevo nombre deportivo “Chuuuper Bowl”.