Sujetos armados intentan robar un "sándwich de pollo" que es la sensación en la cadena Popeyes (VIRAL)

Podrán imaginar la fuerza y el gran sabor que debe de tener ese sándwich de pollo (claro es de popeyes) tanto revuelo está causando esta gran nueva sensación del restaurante que personas armadas querían entran a robar uno para solo satisfacer su gran necesidad de comer y solo probar ese sabor crujiente y esquisito del nuevo lanzamiento de dicho y sabroso sándwich, (¿se les antojo?).

Ni Popeye se resistiría al sabor.

El establecimiento de ;pollo frito presentó el nuevo artículo estrella de su menú el mes pasado, causando un increíble revuelo e incluso obligando a sus empleados a laborar horas extra para poder satisfacer la demanda, (¿enserio es tan bueno?).

La cadena de restaurantes Popeyes incluso informó hace unos días que el sándwich de pollo se había agotado después de dos semanas de su lanzamiento y al menos una persona emprendió acciones legales contra la cadena debido a la escasez, (que loco).

En uno de estos días un grupo de personas armadas intentó irrumpir en una sucursal de Popeyes en Houston debido a que se les habían terminado los sándwiches de pollo, después de que intentaran adquirir el artículo estrella a través de la fila para servicio en auto y les dijeran que este ya se había agotado, (mal error) dos mujeres y tres hombres enfurecieron y lo peor no era eso si no que se encontraban armados, en segundos se dispusieron a conseguir el dicho "sándwich de pollo bendito tocado por los dioses" y abandonaron a un bebé en el vehículo sin importarles lo que le hubiese ocurrido al pobre bebe y así fue como se dirigieron a la entrada del restaurante, (prefieren perder al bebe pero no al sándwich).

Los trabajadores del lugar dijeron que alcanzaron a asegurar la puerta a tiempo y evitar que el grupo de enfermos hambrientos entrara por unos ricos, deliciosos y majestuoso sándwiches de pollo. Afortunadamente no se reportan heridos y hasta el momento se desconoce la identidad de los presuntos atacantes.

Por su parte, la Policía de Houston confirmó que recibió una llamada antes de las 9 de la noche acerca de cinco o seis personas que se encontraban dentro de un vehículo en el lugar, (¿esperarian en ser los primeros en la siguiente tanda?)

Uno de los sujetos presuntamente amenazó con un arma a los empleados de Popeyes luego de que le informaran que el sándwich se había agotado, tras lo cual los trabajadores de la cadena Popeyes corrieron a la parte trasera del establecimiento para ocultarse.

Y todo esto por un bendito, rico y delicioso sándwich de pollo, (la culpa la tienen ellos por hacer cosas tan ricas).

