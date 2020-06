Suena System of a Down en una boda y el vocalista del grupo lo celebra en redes.

Una boda es un día muy especial para cualquier pareja de enamorados, pero especialmente para la novia, pues son ellas quienes siempre desean que todo salga más que perfecto en una celebración tan importante para la vida de ambos, sobre todo cuando se trata de elegir la música que sonará en la fiesta.

Y es que todo tipo de cosas suelen ocurrir en las bodas, pero nunca nadie imaginó que en plena pista de baile sonaran varias canciones de la emblemática banda de heavy metal “System of a Down”, en una singular boda que tuvo lugar en Nigeria.

Incluso el propio vocalista de la banda, Serj Tankian, hizo público el video viral de la celebración en donde una canción de ellos hizo que los asistentes a la boda perdieran los estribos una vez que comenzó a sonar en las bocinas.

Famosa banda de heavy metal suena en una boda de Nigeria

La canción que provocó que la boda tuviera un giro inesperado corresponde a la de Toxicity, una de las rolas más populares y conocidas de la banda de heavy metal, la cual salió por allá del año 2001.

El video viral fue originalmente comparitido por una persona llamada Will Njobvu, quien escribió en la publicación que “las bodas deberían ser siempre así en Nigeria”, a lo que el cantante añadió en su publicación vía Twitter que tal acto fue “simplemente maravilloso”.

De igual manera, en la misma boda se filtraron también dos videos de canciones que se han ganado el respeto mundial como “Down with the Sickness” de Disturbed y “The Final Episode” de Asking Alexandría.

Derivado de este singular evento, los usuarios en redes sociales comentaron que los novios estuvieron en todo su derecho al decidir qué tipo de canciones iban a sonar durante su festejo pues finalmente era su “día especial”.

VIDEO AQUÍ:

Asimismo, más de uno comentó que para sus bodas pondrían las canciones más locas y extravagantes para ver si corrían con la misma suerte que el tipo y el creador de las canciones los felicitara a través de redes sociales.