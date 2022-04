Su suegra hackeó el facebook de su esposo para anunciar su embarazo

Enterarte que estás embarazada es una noticia importante que te cambiará la vida y en ocasiones cuándo y cómo decides dar la noticia a tus seres queridos puede ser un gran problema, especialmente si tu suegra hackeó el facebook de tu esposo para anunciar tu embarazo, tal como le ocurrió a esta mujer

La joven de 23 años dijo que recientemente descubrió que ella y su esposo estaban esperando un hijo, aunque todavía estaban debatiendo si querían continuar con el embarazo. Al publicar en Reddit, compartió la serie inesperada de eventos que siguieron:

“Le dije que no le dijera a nadie, pero terminó diciéndole a su mamá y le hizo jurar que no lo diría. Él no le dijo que no estábamos seguros de eso, sino que solo dijo que se quedara callada”.

Tras enterarse de la noticia la suegra de la mujer rogó a la pareja que la dejaran hacer el anuncio. La suegra estaba desesperada por contárselo a sus amigos y compartir la noticia en Facebook, pero la mujer dijo, “absolutamente no” porque era su noticia para compartir cuando estuviera lista. Fue entonces cuando las cosas tomaron un mal giro según contó la mujer en Reddit.

“Hace apenas un día descubrí que se conectó a la cuenta de Facebook de mi esposo y soltó la bomba (¡hizo el anuncio y sí, se hizo pasar por mi esposo!) a nuestras espaldas”.

La mujer se peleó con su suegra luego que revelara la noticia

La mujer no podía creer lo que veía y llamó de urgencia a su suegra. “Dijo que pensó que si hacía el anuncio usando una de nuestras cuentas de redes sociales, entonces no nos importaría y todavía parecería que hicimos el anuncio. Pero como dije antes, todavía estamos tratando de tomar una decisión”.

Comprensiblemente, la mujer perdió los estribos con su suegra, le gritó y le dijo que se pasó de la raya. Esto hizo que la suegra llorara y llamara a su hijo.

“Mi esposo entró a la habitación gritando sobre mi maltrato y abuso hacia su mamá. Le dije que su mamá violó nuestra privacidad y nos presionó más para finalmente tomar una decisión por el bebé ya que la familia ahora llama para decir 'felicitaciones'”.

El esposo, sin embargo, sorprendentemente continuó poniéndose del lado de su madre. Él dijo que era su Facebook, así que aseguró que su madre no había violado la privacidad de su esposa.

“Exigió que me disculpara y dijo que hablaríamos sobre el embarazo más tarde”. Aún así, la mujer se mantuvo firme y se negó a disculparse con su suegra, quien traicionó su confianza y privacidad luego que hackeó el Facebook de su hijo, esposo de la mujer.

