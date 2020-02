Su esposo le es infiel y lo humilla ante todos los vecinos, el acto se hizo VIRAL

Una mujer ha tomado severas acciones contra su esposo al descubrir que le habría sido infiel en su propia casa, pues no dudó en humillarlo públicamente por sus malos actos. Este caso se volvió viral en redes sociales.

Esposo infiel termina humillado y se hace viral

La mujer traicionada por quien sería su esposo sacó el colchón matrimonial a la calle y en el escribió con pintura roja un contundente mensaje, el cual decía que había cambiado las cerraduras de la casa, que le pedía el divorcio y que los niños ya sabían lo que había ocurrido y que no lo querían.

“Cambie las cerraduras. Lleva la cama a la casa de la p... (nombre de la amante). Me estoy divorciando de ti. Le dije a los niños lo que hiciste en nuestra cama y ellos ya no ama a papá”, se lee en el colchón.

El atrevido acto de venganza llamó la atención de los vecinos, quienes leían el letrero con gran sorpresa. Sin embargo, no solo el barrio se enteró de este drama familiar, sino que la mujer le tomo foto al mensaje y lo compartió en Reddit, un sitio web donde cualquier usuario puede crear noticias.

Este acto ha generado tantos seguidores como detractores, pues hay muchos usuarios que han aplaudido la ingeniosa idea de la mujer para vengarse de su esposo, pero hay otros que no les ha gustado la manera. “Los niños no se merecen saber que alguien importante a su familia es una mala persona. Quiero decir que yo no les explicaría todos los detalles”, escribió un internauta.

En cambio, otro usuario manifestó que los niños merecen saber porque su familia se separa, pero que hay maneras de explicarlo. La controversia que se ha generado en torno a este caso ha provocado que la imagen se haya viralizado en otras redes sociales.

