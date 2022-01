Su camioneta no arrancaba y tras investigar halla un tlacuache viviendo ahí

La camioneta de mi tía no servía, llamó al mecánico, el mecánico no supo porqué la camioneta no encendía, encontraron a un tlacuache, llamaron a los bomberos, desarmaron la camioneta, sacaron al tlacuache, todxs lxs vecinxs salieron a ver.



Y yo me lo perdí todo. pic.twitter.com/Y2qdOs4Eib