Streamer se enoja porque le donan 1 dólar, ¿Qué me voy a comprar? reclama

Karen Liao, una streamer se enoja porque le donan 1 dólar, esto en una transmisión en Twitch, por lo que fue duramente criticada en redes sociales por haberse enojado con un seguidor que solo le donó un dólar (20 pesos mexicanos).

“¿Me acabas de donar un dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre. ¿Me diste un dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos”, arremetió Liao contra el usuario.

Pero no solo eso, la streamer Liao, quien tiene una cuenta de paga, donde promete transmisiones sin comerciales y que cuenta con un chat exclusivo, comenzó a presionar al seguidor para suscribirse por lo que comenzó a contar 10 segundos en cuenta regresiva. “Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé. 10, 9, 8”, mencionó.

Karen Liao sí se hizo viral pero por llamar pobre a un seguidor, por lo que la influencer terminó por eliminar su video, aunque otros influencer lograron guardarlo y compartirlo de nuevo.

La chica ya había recaudado 100 dólares (2 mil pesos mexicanos), durante la transmisión pero luego se molestó cuando vio que un seguidor le habían donado un solo dólar.

En aquella transmisión, Liao estaba pidiendo donaciones monetarias en su canal, a cambio de una “temporada de mejores amigos”, sin explicar de qué se trataba.

Reacciones a Karen Liao

KarenLiao una streamer de @Twitch.

KarenLiao quien es una streamer de @Twitch humilló a un usuario luego de que este le donara un dólar durante su transmisión.

Comentarios contra Karen Liao

“He visto varias de esas, no deberían ni seguirlas y luego están los que te dicen que lo veas gratis, así bien humildes”.

“Lo más gracioso es que está mendingando dinero sin hacer nada de provecho y se queja de que le dan poco”.

Cuando la viral streamer se enoja porque le donan 1 dólar, hubo quienes le dijeron que no le darían ni un peso a la mujer, que era “limosnera y con garrote”, o una “pedinche”, que debería estar agradecida porque alguien decidió darle un dólar por nada. Cuéntanos en La Verdad Noticias qué opinas.

