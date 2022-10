Story time de “no sabía que estaba embarazada”, pensó que era el estrés

El story time que en esta ocasión contará La Verdad Noticias es de una joven de 23 años llamada Peyton Stover, que vive en Nebraska y que no sabía que estaba embarazada.

La chica dijo que acudió al médico por tener síntomas extraños pero que asociaba con el estrés laboral, como cansancio, fatiga e hinchazón en las piernas.

Luego de dar sus síntomas el médico que la atendió recomendó una prueba de embarazo que resultó positiva.

Chica no sabía que estaba embarazada

No sabía que estaba embarazada, y dos días después de enterarse tuvo una cesárea de emergencia.

Peyton Stover dijo que todo cambió en menos de 48 horas ya que le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Su historia que contó le dio la vuelta al mundo cuando se supo que su bebé nació a los 7 meses, con muy poco peso, el cual afortunadamente se encuentra recuperándose y, adicional a eso, comparten el mismo cumpleaños

“Soy maestra de primer año (...) Pensé que era normal estar cansado todo el tiempo”, dijo Peyton, mientras recordaba lo que pasó cuando fue a una consulta.

Luego de la prueba positiva, Peyton dijo que le hicieron una ecografía y señaló: “Miró directamente a la pantalla y digo: ‘Definitivamente estás embarazada’”. El problema era que el hígado no estaba funcionando correctamente.

Los especialistas le dijeron que tenía preeclampsia, una complicación del embarazo también conocida como toxemia, que se “caracteriza por presión arterial alta y signos de daño en otro sistema de órganos, con mayor frecuencia en el hígado y los riñones”.

Te puede interesar: Conmueve nota de mujer, pedía no se lleven su auto “estoy por parir y estoy sola”

Peyton tiene un bebé por cesárea

Médicos le hacen cesárea de emergencia a una mujer que horas antes no sabía que estaba embarazada.

Los doctores explicaron que se tenía que actuar rápido porque el embarazo podía estar en peligro la vida de Peyton Stover y su bebé, por lo que se programó una cesárea dos días después de saber que estaba embarazada.

“Dijeron que necesitaba ser internada y luego tuvo el bebé esa noche (...)”, dijo su novio Travis Koesters.

“Es como si estuvieras teniendo un bebé en 15 minutos” y que la experiencia fue “muy aterradora”. Además de que no sabía que estaba embarazada, Peyton señaló: “Si no hubiera llegado (al hospital) cuando lo hice, probablemente no habría sobrevivido al fin de semana”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!