Star Wars Kid, el primer vídeo viral del mundo, arruinó la vida del protagonista

Si en La Verdad Noticias te habláramos de Ghyslain Raza quizá no tengas idea que quien se trata, pero seguramente si mencionamos Star Wars Kids todo venga a la mente, y es lógico porque así fue bautizado el que es reconocido como el primer video viral de la historia moderna del internet.

El calendario marca el año como 2002, y Ghyslain Raza aún era un adolescente de Canadá quien había decidido grabarse a sí mismo imitando la coreografía de lucha de Star Wars usando un palo de escoba a modo de sable láser, en un descanso en el instituto.

El vídeo debería haberse quedado para su entretenimiento personal, el problema fue que lo olvidó en el instituto, y dos compañeros lo encontraron y decidieron publicarlo meses después en la plataforma de archivos de descarga llamada Kazaa.

Un video arruinó la adolescencia de un estudiante.

Video viral de Star Wars fue ciberacoso

La tragedia y el escándalo comenzaron. Lo que pretendía ser un vídeo de un joven fan de la saga galáctica intentando emular a sus héroes se convirtió en una auténtica pesadilla, y es que incluso el desarrollador de videojuegos llamado Bryan Dube publicó una versión del vídeo en la que sustituyó el palo de escoba por un sable láser de verdad.

Fue en ese instante que nació Star Wars Kid, de inmediato se volvió viral y su éxito fue tanto que acumuló casi un billón de reproducciones en las diversas plataformas en las que fue compartido. Un récord que hasta la fecha ha sido difícil de alcanzar.

Y aunque muchos lo encontraban divertido, para Ghyslain Raza, fue una pesadilla; no solo sus compañeros de clase se reían de él, sino que tuvo que hacer frente a las burlas e insultos de desconocidos en las redes sociales, sobre todo por su sobrepeso.

La situación se puso tan peligrosa que quien convirtió el vídeo en viral quiso disculparse haciéndole un obsequio, sin embargo el acoso que recibía el joven no paró.

Ghyslain Raza dijo en una entrevista al The New York Times que “Habría preferido que el vídeo hubiese permanecido privado, la gente se reía de mí, no fue divertido”.

Ghyslain Raza quien actualmente es abogado recuerda que acabó en el psiquiátrico

Protagonista de video viral va al psiquiátrico

El acoso llegó a tal punto, que sus padres interpusieron una demanda contra los compañeros del instituto que habían compartido el vídeo por primera vez, exigiendo la suma de 250 mil dólares por los daños psicológicos que habían causado al adolescente.

Por su parte, el joven adolescente Ghyslain Raza tuvo que dejar el instituto y acabó siendo internado en un centro psiquiátrico debido a la presión que sufrió.

“Fue un periodo muy oscuro. No importa cuánto traté de ignorar a las personas que me decían que me suicidara”, recordaba Raza. “No podía evitar sentirme un inútil, como si no valiese la pena”.

Después de 18 años Ghyslain, ahora de 26 años, es ahora abogado, y no recuerda con cariño esa época. Pero le envía un mensaje a los jóvenes que sufren de ciberacoso: “Sobrevivirás. Lo superarás. No estás solo”, agregando, “Estás rodeado de personas que te quieren. Espero que mi experiencia ayude a otros a lidiar con el acoso. Eres fuerte, busca ayuda y sé feliz”.

