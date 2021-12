Spider-Man: No Way Home: joven propone matrimonio a su novia en el estreno

Spider-Man: No Way Home: joven propone matrimonio a su novia en pleno estreno

Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas del año y es que los fans enloquecieron cuando vieron que Alfred Molina y Willem Dafoe volverían como el Doctor Octopus y el Duende Verde respectivamente del universo de Tobey Maguire.

Es por eso que alrededor del estreno de esta cinta han pasado un montón de cosas que no tienen qué ver como tal con Peter Parker y compañía, sino con el furor de sus fanáticos.

Resulta que hace unas semanas les contamos de unos chavos que se agarraron a catorrazos por los boletos de las primeras funciones de la tercera entrega de Tom Holland como el trepamuros favorito de muchos.

joven propuso matrimonio a su novia

Justamente en vísperas del estreno de Spider-Man: No Way Home, surgió una historia que, rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas.

Resulta que a través de redes sociales nos enteramos de una parejita que nos hizo recordar el romance que Peter con Mary Jane Watson o Gwen Stacy, porque mientras todos se preparaban en la sala para ver la nueva aventura del amigable vecino, un joven decidió proponerle matrimonio a su novia.

En las imágenes compartidas por la usuaria @reyreypelcastre en su cuenta de Twitter, podemos ver a los spidertortolitos abrazados mientras todos a su alrededor tomaban fotografías de este momento.

La parejita se volvió viral

La misma chica que compartió la bella postal comentó lo que estaba pasando en ese instante: “Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine antes de #SpiderManNoWayHome”.

No es para menos que esta peculiar propuesta de matrimonio en plena sala de cine se viralizó rápidamente y hubo muchos comentarios al respecto, y la verdad es que no veíamos una división tan grande desde Capitán América: Civil War.

Cabe destacar que de un lado estaban los que apoyaron a la parejita y hasta los felicitaron por demostrarse su amor en plena sala de la función de Spider-Man: No Way Home, aunque también no faltaron los amargados que dijeron que hicieron esto solo para llamar la atención.

