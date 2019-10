¡Sorprendente! calabaza de casi una tonelada gana un concurso en California (VIRAL)

Un agricultor aficionado al cultivo de calabazas en el estado de California, Estados Unidos, el hombre se presentó al cuadragésimo sexto Campeonato Mundial de Calabaza Safeway, y se llevó el gran premio de 15 mil dólares al presentar una vianda gigante de 2,175 libras (986 kilogramos).

El organizador del evento, Timothy Beeman, dijo que la calabaza de Urena es la segunda más grande en la historia del concurso. El primer lugar lo tiene, desde el año 2017, una calabaza del estado de Washington que pesaba casi 2,400 libras (1,088 kilogramos).

El hombre de 51 años dice que tomó el hobby en el 2000 y desde entonces disfruta de la comunidad de productores de calabaza. También ganó el concurso Half Moon Bay en 2011.

Según cuenta el propio agricultor, suele fantasear con sus calabazas y les habla para crezcan de una forma gigantesca, (que hermoso).

Las diez mejores calabazas del torneo pesaron en su totalidad 20,414.0 libras para un peso promedio de 2,041.4 libras.

“Nuestra competición brinda a los productores de calabaza un incentivo adicional para llevar su mayor producción a Half Moon Bay y nos coloca en la mezcla para un récord mundial potencial. Los productores gigantes de calabaza aportan una dedicación y entusiasmo extraordinarios a su oficio y estamos encantados de apoyar y ser parte de su organización”, dijo Beeman.

Las claves para el cultivo de calabazas gigantes son: linaje de semillas superior (de un gigante anterior), suelo rico: preparar con compost, tratar con fertilizante (aproximadamente cada dos días), cantidades abundantes de agua (mantener húmedo, no demasiado seco o demasiado empapado) temperaturas suaves (no extremas), días largos con mucha luz solar (pero no luz solar directa) y entierran la vida en el suelo para promover el enraizamiento y mucho tiempo en el huerto de calabazas.

