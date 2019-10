Solo escapaban de la cárcel para traer whisky a sus amigos (VIRAL)

Los amigos son joyas preciadas que se deben cuidar mucho ya que no en todos lados encuentras como si nada, no es que los vendan por internet o que los mandes pedir a alguna escuela de "mejores amigos", los amigos se respetan, se cuidan y sobretodo se aman a pesar de las cosas que pueden suceder, no importa si son cosas buenas o malas. Siempre van a ayudarte a hacer tonterías y estar ahí para cometer las mejores locuras.

¡Estos si son amigos!, no como tu amigo de papel que tienes.

Cuando se trata de fiesta y amigos sabes que sucederá algo extraodinario, por que siempre ocurren cosas que solo en la peda se quedan, es como un -lo que pasa en las vegas, se queda en las vegas-, así en la fiesta lo que sucede ahí, de ahi no sale, siempre te van a cubrir con lo que sea, aún así sea una pequeña broma o mentirilla.

Los verdaderos amigos son capaces de quedar en ridículo sin importar lo que pudiera pasar, como cuando les pides que te ayuden a llevar serenata o que se disfracen de algo para tu novia, y creánnos que hasta son capaces de dar la vida por uno mismo... te cuidan ante todo y ante todos.

La traición no esta en su vocabulario y eso es lo mejor de los amigos que a pesar de todo pase lo que pase siempre van a estar ahí para ti. En esta historia el día de hoy les vamos a platicar de unos buenos y mejores amigos que a pesar de estar en la situación que están, no les importó nada, ya que estos sujetos son reclusos de una cárcel y cada que necesitan alcohol, se fugaban y regresaban con whisky para invitarles a sus amigos, (¡aaaaaaw!).

Cuatro reclusos del estado de Texas están bajo custodia luego de contar con varias denuncias en contra, donde los acusaban de salir con frecuencia de la cárcel Beaumont, en Estados Unidos, el viernes por la noche y al volver los detuvieron.

Los hombres de entre 25 y 45 años salían del penal federal volvían con productos de contrabando. Cuando fueron sorprendidos por agentes, los reos efectuaron un intento de escape sin éxito.

En su arresto, les quitaron varias botellas de whisky y télefonos celulares.

