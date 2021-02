Soldado envía carta durante la II Guerra Mundial y es recibida 77 años después

Una increíble noticia se ha vuelto viral durante las últimas horas en las redes sociales, luego de que una carta enviada por un recluta de la Marina Real británica durante la Segunda Guerra Mundial, finalmente fue entregada a su familia después de 77 años después.

De acuerdo con información del Daily Mail, el soldado responde al nombre de Bill Caldwell, quien tenía 18 años y estaba en su primera semana de entrenamiento en el crucero pesado HMS Raleigh en la localidad de Torpoint, cuando escribió la famosa carta en 1943.

Dicha postal fue enviada por Caldwell a su tío Fred, que falleció años atrás, hacia una dirección en la ciudad de Liverpool, donde actualmente reside su pariente Jack Elomaa, quien recibió el pasado 12 de febrero la correspondencia.

Bill Caldwell murió hace 25 años

Los seis hijos de Caldwell detallaron que su padre murió hace 25 años y no solía escribir muchas cartas y explicaron que trató de unirse a la Marina del Reino Unido a los 15 años, pero tuvo que esperar hasta cumplir los 18 años.

Una de las cosas que más llamó la atención, es que la carta también fue acompañada por la imagen de un grupo de soldados marchando en el HMS Raleigh durante la Segunda Guerra Mundial, misma que llegó en buen estado y la cual te mostramos aquí en La Verdad Noticias.

"Bueno, por fin estoy vestido de azul. No pensé que fuera a ser así, no tienes mucho tiempo para estar solo, ¿verdad? Pero me gusta. Les escribiré una carta a todos cuando tenga la oportunidad, así que ¿podrían esperar un poco? Me quedan 19 semanas aquí todavía. Denle mi amor a todos. Con cariño, Bill".

El hijo de Caldwell, Tony, subrayó a la BBC que fue "maravilloso" recibir la postal, que, en su opinión, decía "tanto entre líneas". Mientras, su hija Joanna Creamer apuntó que fue una experiencia completamente surrealista.

"Fue lo más surrealista en un viernes por la noche, leer de repente una postal que papá había escrito hace 77 años, cuando se entrenaba para ser marinero en la Marina", comentó la hija de Caldwell.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado. Síguenos en Instagram y mantente informado.