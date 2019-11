Sin motivo alguno un sujeto golpea con saña a otro adentro de un elevador (VIDEO VIRAL)

Una brutal golpiza recibió un hombre que se encontraba en un elevador con otro sujeto y sin motivo aparente la persona con sudadera de gorrito comenzó a golpear al señor, esta noticia conmocionó a Nueva York el fin de semana cuando se conoció el video del incidente.

Rafael Díaz, de 67 años, fue seguido por su agresor en el ascensor de su casa en Southern Blvd. frente al zoológico del Bronx, entró con él en el ascensor y luego lo golpeó de la nada y con mucha saña.

Según informó el New York Daily News, la víctima contó que cuando subió al ascensor estaba somnoliento, lo que lo convirtió en un blanco bastante fácil. "Estaba medio dormido", dijo quien aún tiene un yeso en el brazo debido a una fractura que sufrió en una caída hace tres meses.

"Cuando me dio el primer puñetazo no pude concentrarme. No podía levantarme", declaró.