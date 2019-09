Sin dinero para la entrada de una fiesta y la pasaron mejor estando afuera (VIDEO VIRAL)

No necesitas dinero para divertirte, así como no necesitas alcohol para que te la pases bien, es simplemente actitud lo que las personas necesitan, y la simple pizca de la receta es tan solo la música la cual es el la lengua que todo el mundo entiendo de una misma forma, no se necesitan palabras para identificar que alguna persona se la esta pasando de lujo. En la siguiente historia te contaremos como dos sujetos no necesitaron ni un centavo para pasarse una noche fenomenal,(bueno tampoco tenían dinero).

Fiestota en la parte de atrás.

Dos jóvenes explotaron ya que disfrutaron de una gran noche de fiesta pese a que no pudieron entrar al antro de su elección ubicada en Newcastle, Inglaterra. Lo que más llamó la atención, incluso hasta el dueño del club nocturno, fue que lo que hicieron al no poder pagar el cover del lugar y así fue como se convirtieron en los protagonistas de la noche, cuando fueron captados afuera del establecimiento divirtiéndose más de lo que se hubieran divertido en cualquier otro lugar.

La persona responsable en organizar el evento fue quien hizo la públicación en redes sociales donde ahora su material se convirtió en un video viral, toda esta increíble historia empezó cuando se dio cuenta de la presencia de los dos jévenes en la salida de emergencia del local.

Es así que, casi de inmediato, decidió sacar su cámara para grabar la emocionante escena, sin imaginar que más personas se unirían al baile, claro con toda la actitud cualquiera se les uniría a la fiestota que traían esos dos jóvenes, y es que el video de la red social de YouTube nos deja ver a un grupo de chicas que en ese momento iba pasando a lado de ellos y se dieron cuenta que los protagonistas del video se las estaban pasando mejor que al estar dentro del antro.

Fue así como decidieron unrseles a la emocionante fiesta que tenían en la puerta de salida en la parte de atrás del antro, ante este hecho tan inusual el organizador decidió acercarse a ellos y sorprenderlos permitiendoles que ingresaran al establecimiento sin pagar ni un centavo.

"Una vez que los grabé los dejé entrar gratis".

Las imágenes se volvieron virales y ya superaron las 357 mil reproducciones en YouTube.

Y es que nadie se imaginó que para pasarla bien, lo único que se necesita es tener poca vergüenza y muchas ganas de bailar... así sea en la puerta de un antro, a pesar de no tener ni un peso.

