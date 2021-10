Significado de “nashe” en TikTok

La palabra “nashe” es actualmente una de las más utilizadas entre los usuarios de TikTok, pero no todos los que utilizan esta red social saben el significado de la misma, por lo que ha surgido la incógnita de qué significa.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, TikTok es una de las plataformas digitales más populares en los últimos años; de aquí han surgido trends, bailes virales, descubrimientos musicales y muchas frases que se llegan a replicar en las demás redes.

Tal ha sido el impacto de esta aplicación que, en el último año Tiktok es la app más descargada a nivel mundial, pero quizás eso no es sorpresa, ya que esta red es adictiva, todos la usan por horas, así sean chicos o grandes de edad.

Nashe, palabra que surgió en TikTok

Recientemente se han observado demasiados comentarios con la palabra “nashe” los cuales reciben miles de ‘likes’ y respuestas, pero pocos conocen su significado ya que es una palabra que surgió en esta red social, pero diremos lo que significa.

La palabra “nashe” proviene de un streamer argentino llamado Coscu, que durante una de sus transmisiones la inventó. A partir de ese momento, sus seguidores la comenzaron a utilizar.

Pero, ¿qué significa “nashe”?

El significado de “nashe” no es otro más que algo muy bueno. Puede usarse para referirse a algo que es muy fuerte y también como una expresión de cuando pasa algo bueno.

Muchos usuarios de Tiktok mencionaban que la palabra nashe surgió de una canción, pero eso no fue así, a pesar de que hay remixes de “nashe”, pero algunos que hacen un mashup con la canción “And To Those I Love, Thanks For Sticking Around”, de $uicideBoy$.

