"Sigan chupando no pasa nada" los mejores memes de José José (VIRAL)

Con todo respeto para el "Principe de la canción" pero pues "dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti y tu no me haces ni caso", no ya enserio el día de hoy se ha anunciado el terrible fallecimiento de José José y por eso aquí le haremos un pequeño homenaje con sus mejores memes para la persona que decíamos que no nos sabíamos sus canciones pero cuando estábamos hechos fumigadisimos en la peda siempre acabábamos cantando sus canciones.

El príncipe de la canción.

La periodista Ana María Canseco confirmó la muerte de José José a los 71 años de edad. De luto nacional está el pueblo de México después de esta terrible noticia, fue uno de los íconos de la música popular en nuestros país y hace unos minutos fallecio después de una larga lucha contra la muerte por varios males que ya traía arrastrando en su vida.

Ya es ¡Sabadrink papa!

"Sigan chupando no pasa nada" los mejores memes de José José (VIRAL)

La noticia rápidamente conmocionó a las redes sociales ya que nadie esperaba esta catastrofe, pero en medio de todo esto se han dejado ver muchísimos memes y no solo por el hecho de lo que acaba de ocurrir hoy, si no a lo largo de la historia del "Principe de la canción" ya que sabemos que tenía unos graves problemas de alcoholismo y eso nunca se pudo superar.

"Sigan chupando no pasa nada" los mejores memes de José José (VIRAL)

Las fotografías del cantante sirvieron mucho para memes legendarios que siempre nos acompañaran en todo momento porque son para burlarte de un amigo cuando al otro día de la peda está muerto, hecho mier%#, en coma, en un viaje astral, hecho pedazos, y una de las más conocidas "no andaba muerto estaba de parranda", si nunca has aplicado alguna de estas no tienes permiso de usar estos memes que te vamos a compartir a continucación.

Para los amantes del "bacacho" (bacardi).

"Sigan chupando no pasa nada" los mejores memes de José José (VIRAL)

Por si no saben de que disfrasarce este día de muertos.

"Sigan chupando no pasa nada" los mejores memes de José José (VIRAL)

Literal.

"Sigan chupando no pasa nada" los mejores memes de José José (VIRAL)

"Nunca me haces caso my love"

"Sigan chupando no pasa nada" los mejores memes de José José (VIRAL)

Tal vez te interese: Los mejores memes de "ESO" el payaso Pennywise de los 90´s (VIRAL)

Todos mañana en la mañana.

"Sigan chupando no pasa nada" los mejores memes de José José (VIRAL)

Y recuerden amigos... "Lo pasado pasado"... ¡por que lo que un día fue, no sera!

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos