Si eres un cliente grosero podrías ser presa del terrible castigo de McDonald’s

¿Alguna vez has pedido papas frescas en el McDonald’s?, este video de TikTok te hará pensar dos veces si quieres o no realizar esta petición, pues, quedó al descubierto el posible “castigo” que los empleados de esta cadena de comida rápida podrían hacerte si además lo pides de forma grosera, ¡no podrás creerlo!

En La Verdad Noticias te revelamos que el video llegó a tener hasta 8 millones de vistas; sin embargo, al momento de escribir esta nota, la grabación ya no estaba disponible para verse y tampoco se encontró el usuario que lo subió @dresav92, ¿lo habrán censurado?

Anteriormente te contamos que murió la creadora de la “Cajita Feliz”; sin embargo, ahora te diremos de qué puede ser capaz un trabajador de esta marca si lo tratas mal.

¿Cómo castigan los empleados de McDonald’s?

Papas fritas. Foto: laopinion.com

El video que se hizo viral dejó al descubierto una de las venganzas que los trabajadores de esta transnacional podrían hacer en tu contra si eres grosero con ellos, y es que al parecer si pides de forma descortés papas fritas frescas lo que realmente te dan serán unas papas ya fritas recalentadas en aceite rehusado en vez de usar las realmentefrescas.

Ante esto, quien hizo el video, Deandre Byars, trabajador de la cadena de comida rápida, pidió a los clientes dejar de ser groseros con las personas que los atienden en el restaurante.

No todos aprueban el “castigo para los groseros”

Papas fritas. Foto: consejosytrucos.co

La revelación causó mucha polémica, por un lado, hubo quienes apoyaron el “castigo”, pero no todos estuvieron de acuerdo, ya que comentaron que los trabajadores no deberían molestarse cuando un cliente les pide hacer las cosas bien, pero no solo eso, hubo quienes advirtieron que al revelar el castigo los superiores podrían castigar al trabajador.

