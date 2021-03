Shaquille O'Neal termina en ambulancia durante una pelea de lucha libre

El exjugador de los Angeles Lakers y leyenda de la NBA, Shaquille O'Neal, terminó en una ambulancia tras una terrible caída ocurrida durante una exhibición de lucha libre en Jacksonville, Florida, hecho que se volvió viral durante las últimas horas.

De acuerdo con imágenes difundidas por RT en Español, se observa a dos mujeres peleando encima del 'ring', mientras O'Neal observa la escena tras las cuerdas del cuadrilátero, intenta dar un manotazo a su rival, Cody Rhodes, pero este lo esquiva.

Posteriormente, el adversario toma vuelo y tras darse impulso con las cuerdas, se abalanza contra el exjugador de Los Angeles Lakers, y este cae sobre una mesa que se rompe durante el impacto.

La caída de Shaquille O´Neal se volvió viral

El hecho sorprendió tanto a los comentaristas, como al público y el resto de participantes del evento, por lo que la escena se volvió viral en diferentes redes sociales de manera casi inmediata y por ello la traemos para ti en La Verdad Noticias.

En otro video se puede ver a la leyenda de la NBA recostado en una camilla dentro de una ambulancia. Curiosamente, debido a su estatura de 2,16 metros, el deportista se ve obligado a doblar las rodillas para que puedan cerrar las puertas del vehículo.

No obstante, cuando uno de los periodistas se acercó para conocer el estado de salud del exbasquetbolista, la ambulancia ya estaba vacía, según un vídeo publicado por el programa que transmitió el espectáculo, All Elite Wrestling en TNT.

"No soy un luchador profesional, pero he estado en un combate antes", declaró O'Neal, de 48 años, antes de la exhibición. "No soy acrobático", pero "tengo muchos movimientos en mi arsenal", añadió la leyenda de la NBA, cuyo equipo terminó ganando el encuentro.

