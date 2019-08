"Sensual Spiderman" detiene a un asaltante (VIDEO VIRAL)

El ecuatoriano Renato Avilés es un bailarin reconocido por su papel "Sensual Spiderman", y como siempre se vuelve a hacer viral pero esta vez no por uno de sus bailes sensuales y extrovertidos ahora fue por otra cosa, esta vez por sus dotes de superhéroe tras perseguir y detener a un ladrón en plena Alameda del centro de Chile.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

Un video subido por el "sensual spider" a su red social de instagram esta dando la vuelta al mundo ya que sale persiguiendo a un ladrón en la calle, donde anteriormente había hurtado el celular de una señorita (¿Mary Jane?).

El lamentable hecho ocurrió el día jueves 15 de agosto en el barrio de Nueva York en el centro de Santiago, uno de los tantos lugares que frecuenta el artista callejero.

El sensual "Spiderman" dijo que mientras buscaba un lugar para grabar lo que haría ese día (su sentido arácnido le decía algo).

"Escuché que una chica al lado mío gritaba 'ayúdenme, ayúdenme, me robó, me robó' y me dio impotencia ver que nadie detenía al delincuente".

"Hablé con mi amigo que estaba al lado y le digo '¿Qué hago?¿Voy nomás?' y me dice 'agárralo', y lo agarré nomás".

El superhéroe añadió: "yo sé que hay un riesgo en este tema, porque yo ando disfrazado, soy blanco fácil. Me salió un impulso de protección, me imaginé que fuera mi hermana o un ser querido. Ver que nadie la ayudara me dio impotencia”.

"Sensual Spiderman" protegió la identidad del responsable y de la víctima, mencionando que “llegaron los policías después, pero no quise grabar ni buscar esas imágenes, pero no quiero involucrar a nadie. De hecho, antes de subir el video censuré los rostros, no quiero problemas con nadie”.

