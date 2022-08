Señoras de zumba discriminan a chica por tener perros sin raza

La discriminación siempre ha estado presente y en todos los sentidos, ahora unas señoras de zumba discriminan a chica y el motivo es todavía más intrigante.

Resulta que la joven se dedica a pasear perros como trabajo, por lo que cuando se encontraba en el malecón de Miraflores, Lima, Perú unas mujeres comenzaron a hostigarla.

La historia que presenta La Verdad Noticias, fue contada en la cuenta de TikTok de Adriana Muñoz, en donde se dio a conocer esta lamentable historia.

Señoras de zumba discriminan a chica

Por el hecho de tener perritos sin raza fue agredida por unas señoras.

La mujer afectada paseaba a varios perros, ella cuenta que es parte de su trabajo, por lo que al estar en el malecón de Miraflores no se imaginó que se encontraría a un grupo de mujeres que la agrederían por el simple hecho de no llevar perros de “raza”.

Todos los perritos tenían correa, pero las mujeres que en ese momento bailaba zumba comenzaron a gritarle. “Tu perro me puede botar”, gritaron.

La joven había recibido consejo de no hacerles caso, pero las mujeres continuaron con la discriminación, reclamos e insultos que llegaron hasta agresiones físicas, por lo que fue el momento en que ella decidió comenzar a grabar.

Mujer discriminan a joven por sus perros sin raza

Por sus perros sin raza le gritan que no es bienvenida al malecón.

En el video de TikTok donde señoras de zumba discriminan a chica por sus perros se escucha decir:

“Esa señora que se está riendo es la que más me ha ofendido. Me ha dicho que soy una loca, me ha empujado diciéndome que la toque. Esta otra me ha quitado el celular de la mano y no tenía porqué hacerlo”, mencionó Muñoz.

Por si fuera poco, la joven dijo que fue amenazada ya que le dijeron que no era bienvenida en la zona.

“Tú estás molestando, ándate de acá. No eres bienvenida… Hacemos lo que queremos en el parque, haz tú lo que quieres y lárgate por tu lado”, le gritaban.

Entonces por qué las ¿señoras de zumba discriminan a chica? pues las mujeres se comenzaron a quejar de que los perros no eran de raza: “Encima tu perro chusco con rabia está suelto, ¿eso te parece bien?”, dijeron.

