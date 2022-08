Señora se roba un Johnny Depp de cartón y se vuelve viral

Johnny Depp ha vuelto a dar de qué hablar en redes sociales, pero en esta ocasión, el motivo fue la devoción de una fan que fue captada robándose una figura de cartón de uno de los actores más populares y exitosos de Hollywood en los últimos años. El hecho se volvió viral en las plataformas digitales.

Una señora, identificada como doña Manuelita, aprovechó el descuido de los guardias de un centro comercial y se llevó una réplica de cartón de Johnny Depp de tamaño real a su casa. Este curioso momento fue captado por su hija, quien no dudó en exponer el amor de su madre por el intérprete que encarna al Capitán Jack Sparrow.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Johnny Depp estuvo involucrado en un escándalo por violencia de género, luego de que su ex esposa, Amber Heard, lo acusó de maltrato. Esto le costó varios trabajos al conocido actor, quien demandó a la también actriz por difamación.

Fans apoyan a Johnny Depp

La señora tomó el poster de Depp

Pese al complicado panorama con el que Johnny Depp ha tenido que lidiar en los últimos meses, puede estar seguro de que siempre contará con el apoyo de sus fans, como doña Manuelita, que ya cuenta con su réplica de cartón en tamaño real de este actor conocido por ser el joven manos de tijeras.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar, pues muchas fans comentaron que envidiaban no tener el valor de la señora para robarse una figura de cartón de Johnny Depp, algunas otras lamentaron que no se les ocurrió realizar esta acción antes.

Actualmente, Johhny Depp se encuentra relativamente alejado de la farándula, el cine y los espectáculos, sin embargo, se espera que su regreso sea triunfal luego de que ya fue anunciada su participación en una nueva película.

Johhny Depp y sus películas más famosas

Evolución de Johnny Depp en el séptimo arte...#JohnnyDepp pic.twitter.com/87VVdCzRRF — Iván Estrada (@Estradamyers) August 16, 2022

Johhny Depp ha participado en películas y sagas exitosas, como Piratas del Caribe y las precuelas de Harry Potter. También es uno de los actores favoritos del director Tim Burton pues ha protagonizado Charlie y la fábrica de chocolate, Sleepy Hollow, entre otras.

