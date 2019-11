Señora descubre a su sobrina con su esposo y publica el video (VIRAL)

Una señora llegó a su casa y encontró una terrible escena que para cualquier mujer podría ser una difícil pesadilla de soportar ya que al entrar en una de las habitaciones se topó con su esposo siendo infiel con su joven sobrina.

Los hechos fueron grabados en video por la misma mujer que encontró la infidelidad, sin embargo al momento de filmar se le escucha en calma, sin gritar ni hacer uso de la violencia física ni verbal ya que solo los comienza a grabar y les empieza a cuestionar sobre su falta de vergüenza.

"Después de que te he mantenido y te he dado todo cielo, ¿no te da vergüenza?, a mi lastima me da porque los dos eran mantenidos", le dice a su sobrina.