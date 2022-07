Senadora baila Twerk para pedir el voto, se vuelve viral en tiktok

La senadora de Rhode Island en Estados Unidos, Tiara Mack hizo explotar las redes sociales, tras publicar un video bailando de manera provocativa y con poca ropa para pedir el voto de los ciudadanos.

En el video de TikTok, se ve a la senadora en una playa de Block Island, portando un diminuto bikini, cuando se para de manos y comienza a realizar el baile provocativo, al final del baile, la senadora termina con la frase “¡Vota por la senadora Mack!”.

El baile exotico de la mujer dejó con la boca abierta a sus seguidores, quienes no tardaron en comentar el video de forma negativa, pues aseguran que no es el comportamiento adecuado para una figura política como lo es la joven de 28 años, de acuerdo a la información consultada por La Verdad Noticias.

Comentarios y respuestas a internautas

Por otro lado,la política recibió algunos comentarios positivos, en los que le pidieron no prestar atención a sus enemigos, “Todos ustedes necesitan recordar que los políticos son personas, no están obligados a comportarse como ustedes quieren, están obligados a hacer su trabajo”. Aunque también fue duramente criticada: “No quiero escuchar tus quejas sobre cómo ‘las mujeres no son respetadas en este país’ después de esta publicación”.

Campaña viral y opiniones de Mack

se vuelve viral el reto de bailar Twerk

La mujer emitió también su postura sobre las críticas, y expresó que ninguna mujer debe ser criticada por su forma de actuar y mucho menos por como se ve, Por otro lado, ante esta ola viral que generó su video, también le sirvió para promover su campaña política pues ahora pide a sus seguidores hacer twerking para apoyar distintas causas, como el aborto, respeto a los derechos de las mujeres y más usando el hashtag #TwerkFor.

