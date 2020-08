Senador Samuel García es humillado por los memes tras su video machista

En un hecho verdaderamente denigrante, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se convirtió en ‘trending topic’ el pasado lunes, luego de que se volviera viral un video en el que aparece reclamando a su esposa por enseñar la pierna en un Live de Instagram. Hecho que generó la indignación y el enojo en miles de mujeres en Twiiter, quienes decidieron exhibir al funcionario público llamándolo machista. Desatando así una ola de importantes memes.

Los memes se hicieron sentir sobre Samuel García

Tras el video surgió el #YoEnseñoLoQueQuiera

Tras darse a conocer la grabación que sigue siendo tendencia en las noticias de hoy, gran cantidad de mujeres decidieron solidarizarse con Mariana Rodríguez, esposa del senador Samuel García, creando el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera debido a los ataques que sufrió por parte de su propio esposo y que generaron gran polémica en diversas plataformas de redes sociales. Ya que el comentario ha sido criticado ampliamente, sobre todo por quienes consideran que se trata un ejemplo de violencia machista.

Los memes inundaron las redes tras el video del senador

En este video viral se puede observar cuando el senador “Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le comenta García en una transmisión en vivo de Mariana Rodríguez, donde ambos se les observa comer. -¿Mucha pierna? ¿Nada más era mi rodilla no?-, le responde ella. “Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le insiste. “Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna”, vuelve a pedir. “Me casé contigo pa’ mí no pa’ que andes enseñando“, le reclama mientras ella cierra la discusión con un perdón.

Samuel García la regaña por enseñar pierna. Después usa un tono más molesto y cara de fastidio. Ella obedece. Se vuelve a ver la pierna y ya su voz es de enojo. Ella se disculpa. Él prácticamente le dice ”eres mía”. La violencia escaló en solo 30 segundos. pic.twitter.com/u0GACTry4V — JachTaj (@JuanaLaLocaRad) August 10, 2020

Luego de que el senador de Movimiento Ciudadano se volvió tendencia con el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera tras los polémicos comentarios machistas hacia su esposa, El propio Samuel garcía compartió un video en donde pide disculpas por su comportamiento. El clip titulado “El machismo es el cáncer de México” expresa su presunto arrepentimiento por las declaraciones que realizó, por lo cual pidió perdón a su esposa y a todas las mujeres. ¿Qué opinas acerca de las declaraciones de este senador machista?. compártenos tus comentarios.