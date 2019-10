Selena Gomez no se escapa de los TROLLS tras canción a Justin Bieber

Selena Gómez regresó más fuerte que nunca a la escena músical con dos canciones completamente diferentes pero la primera que se volvió tendencia fue el tema "Lose You To Love Me", ya que los internautas afirman que es una canción dedicada a su ex pareja, el cantante Justin Bieber.

¡Apoyaron a Selena!

Muchas personas mostraron apoyo a la cantante debido a que la canción habla sobre que ya ha superado a su ex además que es un tema muy conmovedor y fuerte ya que públicamente se sabe que Selena Gómez sufrió mucho al terminar con Justin.

Selena Gómez no se escapa de los TROLLS tras canción a Justin Bieber

En esta canción ella exclama "nos reemplazaste en dos meses", situación que encaja perfectamente con el tiempo en el que Justin comenzó una relación sentimental con Hailey baldwin.

La canción revivió el drama y hubo comentarios buenos y malos, en algunos apoyan la valentía de Selena pero en otros solo generó burlas con memes y videos de la cantante, como el siguiente:

Meme Selena Gómez y Justin Bieber

Memes:

Meme Selena Gómez y Justin Bieber

Aunque también hicieron videos:

Y hasta una linea del tiempo de su relación con Bieber:

Sin embargo otras páginas de Facebook la defendieron y hablaron de sus sentimientos y su excelente trabajo músical:

"Selena Gomez es de las pocas artistas que expresa lo que siente sin ningún tipo de límites. Su corazón es puro y transparente, y eso la hace única", afirman.

Selena Gómez

Sin duda alguna Selena Gómez es una excelente artista que genera controversia con cada paso que da y tras su rompimiento con su ex pareja ha pasado por una serie de eventos desafortunados pero que al final logra vencer y que mejor que demostrarlo con dos grandes canciones.

Todos apoyaron a Selena Gómez

