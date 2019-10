#SeBusca se fue sin pagar del salón de belleza (VIRAL)

Una mujer que se hace llamar Helen Lee se ha convertido en la enemiga número uno de los salones de belleza de Plymouth, en Reino Unido, tras la denuncia hecha en Facebook, de que se presentó a una cita para un cambio de look y se escapó aduciendo que iba a buscar algo que comer mientras terminaban el peinado.

#SeBusca.

La historia que ha trascendido a Facebook y ha llegado a los medios británicos ocurrió el 17 de octubre en el No 23 Hair and Beauty Studio. “Hoy tuvimos una primera vez en cuatro años en nuestro salón. Una señorita que se registró bajo el nombre de ‘Helen Lee’ llegó para su cita”, explicó el negocio a través de su fanpage.

#SeBusca se fue sin pagar del salón de belleza (VIRAL)

Después de la aplicación del tinte, “ella decidió salir diciendo que solo iría a la tienda del frente por comida y regresaría de inmediato”. No es inusual que en caso de pinturas o tratamientos largos, algunas personas decidan aprovechar el tiempo, y coman algunos piqueos de una tienda cercana. Y eso fue lo que pensaron en No 23 Hair and Beauty Studio. “Como no estamos en el negocio de pensar que nuestros clientes son deshonestos no pensamos nada malo”.

“Lamentablemente, ella no regresó y luego ignoró nuestras llamadas. Llamamos desde otro teléfono y dijo ser otra persona”, agregó el negocio desde su página en Facebook. A su vez, aseguran que este tipo de “incidentes tienen un gran impacto en pequeños negocios como el de ellos”.

El spa tiene todavía confianza en que al difundirse la historia, la mujer de alias ‘Helen Lee’ decida contactarse con ellos para explicar sus acciones. “Podría haber tenido una emergencia o alguna otra razón para irse, y de ser así entenderemos”, asegura.

Sin embargo, de no ser así, advierten a otros salones de belleza en Plymouth a que tengan cuidado con una mujer cuyo número telefónico termina en 291.

Asimismo, en otra publicación No 23 Hair and Beauty Studio informó que están revisando las cámaras de seguridad (CCTV) de la zona con la policía a fin de ubicar a la mujer, de que solo se tiene hasta el momento una foto de espaldas, con el pintado a medio hacer.

Tal vez te interese: Perdió su anillo de matrimonio en el mar, se reencontró con él de forma increíble (VIRAL)

En la página de Facebook de la peluquería los usuarios no han dudado en expresar su respaldo al negocio y compartir experiencias similares, en donde clientes inescrupulosos se aprovecharon de la confianza del staff.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos