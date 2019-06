Se volvió viral tras pleito en combi, aquí la explicación (VIDEO)

Un hombre de la tercera edad se volvió viral en redes sociales gracias a un pleito grabado en un video; ahora explicó en uno nuevo lo que realmente pasó.

El hombre se viralizó en cuestión de minutos, luego de llamar a una ujer "vieja ridícula", ambos iban al interior de una combi en la colonia de la CDMX, Nezahualcóyotl.

Aquí el video viral:

Aunque esto ocurrió en el pasado 2015, el hombre formó parte de una acontecimiento tan épico, que una joven se lo encontró de nueva cuenta y no dudó en preguntarle lo que había pasado exactamente.

"Se ofendieron todos pero eso no lo filmó la chica. Yo le respondí que ya no me dijera nada porque la iba a mandar a la chingada fácil y rápido. Estaba bien pinche loca, si vieron bien el video".