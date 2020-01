¡Sé todo un chef! llegan los mejores MEMES de “Síganme para más recetas”

¡Sé todo un chef! llegan los mejores MEMES de “Singame para más recetas”

Si cocinar no es lo tuyo no te preocupes, pues las redes sociales se han llenado de miles de recetas, muchas de ella bastante sencillas, por lo que cocinar ya no será un problema y no te morirás de hambre.

La redes sociales se han llenado de divertidos memes los cuales te solucionarán la vida en ocasiones donde tengas prisa y mucha hambre, pues “líderes culinarios” han optado por compartirnos sus más grandes recetas, tales como “huevito con catsup” una deliciosa sopa “Maruchan” y hasta platillos más mexicanos como “sal con tortilla”.

Sigueme para más recetas prácticas y deliciosas pic.twitter.com/DRixgo95FV — FranciscoCastellanos (@francisco_jcc) January 9, 2020

VERDADEROS CHEFS APARCEN EN REDES SOCIALES

Si tu sabes cocinar y te gustaría ser famoso, esta es tu oportunidad para ser todo un influencer, aprovecha este “mame” y conviértete en todo una "celebridad culinaria” en redes sociales, compartiendo tus recetas más exitosas con tus seguidores y así ser una inspiración para otros.

Lo cierto es que este tipo de memes son bromas, publicaciones sarcásticas respecto a las habilidades de algunas personas para preparar exquisitos platillos, es un nuevo tipo de memes que está causando sensación y se han hecho tendencia, que consiste en compartir comidas simples y fáciles de preparar.

YA QEDÓ!



*Sígueme para mas recetas* pic.twitter.com/6YXeDeMhHP — Pepe Robles (@Pepe_Robles_M) December 24, 2019

LOS MEMES NO HAN PARADO EN REDES

Aunque seamos sinceros, somos varias las personas que en más de una ocasión nos hemos preparado estos platillos, ya sea por falta de tiempo, de presupuesto, o simplemente por nuestra poca o nula habilidad en la cocina.

Sígueme para más recetas. pic.twitter.com/qvcTnfNFyA — El ateo del año �� S. Betancourt (@s_a_betancourt) January 9, 2020

Por ello a continuación te presentamos los mejores memes y los más virales de “sigueme para más recetas” los cuales por cierto te podrían servir e incluso sacar de algún apuro, por lo que no debes dudar en compartir estas recetas culinarias con tus amigos y así ayudarlos con sus comidas de día a día.

Sigueme para mas recetas pic.twitter.com/drtNNG5JOf — Papi Afro�� (@_4fro) January 9, 2020

Definitivamente, cocinar es mi pasión, nací para esto. pic.twitter.com/Mnmb0Q8uKT — Danny Hernández (@danny8002) January 7, 2020

Cocinar es mi pasión ��, siganme para mas recetas ����‍♀️ pic.twitter.com/lTUthT1rwF — �������������� �� (@daniiUG) January 9, 2020

