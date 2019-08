"Se te da algo, tienes que ser agradecida" lección a una hija (VIRAL)

"Se te da algo, tienes que ser agradecida" lección a una hija (VIDEO VIRAL)

Un papá llega a casa con un gran sorpresa para la hija, la menor ve el regalo no le gusta, lo tira y por si fuera poco empieza a llorar y a hacer un escándalo, en ese momento el padre no sabe que hizo mal o que tiene que hacer para consolar a su pequeña. Intenta decirle que cualquier otro niño hubiera querido el regalo que le están dando a ella, pero no hay ninguna forma de hacerla entender ¿te es familiar esta situación?

No sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Algo parecido le ocurrió a Haley Hassell, es una mujer que vive en Pensacola, que es una ciudad en Estados Unidos, en estos días publicó en Facebook una lección de gratitud la cual aplicó hacía su hija Presleigh, vaya lección ya que se hizo viral en las redes sociales.

La madre relató que estaba comprando útiles escolares ya que su hija de 6 años regresaría al colegio, hace unos días había ingresado pero ella insistió en que le compraran una caja de colores de una marca en especial que se llama "LOL", la madre buscó por todas las tiendas hasta conseguirla.

La madre no esperaba la reacción de su hija: "tengo una sorpresa para ti" cuando la pequeña lo vio lo único que hizo fue hacer caras tomarlo y arrojarlo al suelo para después irse a su cuarto toda enojada y azotar la puerta.

"Pensaba que había enseñado a mi hija a ser agradecida y a comprender lo afortunada que era, ¡pero aparentemente necesitaba una llamada de atención", la madre escribió junto las tres siguientes imagenes.

Antes de enojarse y perder la cordura con la pequeña, la llamó y le dijo que buscaría el estuche que iba a utilizar, cuando regresó la mamá tría una bolsa de plástico y nuevamente la reacción de la pequeña fueron gritos y lloriqueos nuevamente, el primer regalo era bastante bueno pero ya era demasiado tarde.

"Le dije que sacara el estuche de LOL de la basura y que encontraríamos un niño para dárselo mañana... Uno cuya madre y padre no tuvieran dinero para comprar útiles escolares o alguien que ni siquiera tuviera mamá o papá".

Tras explicar a su hija que no tenía derecho a nada especial y que daba por sentado lo afortunada que era, la niña entró en razón y aceptó lo que su progenitora había decidido.

Tras asegurar que quizás a veces reacciona de forma exagerada, Hassell confesó que habría hecho cualquier cosa cuando era una niña por tener todo lo que su hija tiene ahora. Concluyó el texto reflexionando sobre la importancia de la gratitud y sobre cómo ser agradecido puede cambiar gran cantidad de situaciones en la vida.

Por último dijo que el estuche de la pequeña Presleigh sería enviado a una familia sin recursos y a un niño al que, seguro, hará muy feliz.

