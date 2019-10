Se recomienda "DISCRECIÓN" si eres sensible, el VIDEO VIRAL del "1444" que no quieres ver

Cientos de videos nos encontramos en la redes sociales que se vuelvan virales en poco tiempo, ya que en la mayoría de ellos encontramos contenido tierno, conmovedor o hasta gracioso que nos hace pasar un buen rato. Desde hace unos días se esta compartiendo un video que se hizo viral por su contenido grotesco, así como lees, este material aún no se sabe quien lo compartió o de donde vino, pero realmente parece salido de la mismísima deep web, así es que te decimos que es bajo tu propia responsabilidad verlo.

#1444 el video ;maldito.

Lastimosamente, el video 1444 se ha hecho viral, y decimos lastimosamente por que no es algo que comúnmente se vea por internet y mucho menos como si nada en las redes sociales, aún estas a tiempo para dejar de leer esta nota y mejor retirarte si crees que no aguantaras las imágenes tan grotescas que son peores que una escena de las películas de Saw o el Hostel.

Esta video del 1444 se ha hecho famoso de la noche a la mañana ya que dicen los que lo alcanzaron a ver primero, fue subido a Youtube y se mantuvo ahí por unas horas, después Youtube lo eliminó, pero en estas horas ya había sido subido por otros usuarios y compartido en otras plataformas lo que rápidamente hizo que se propagara en toda la red.

El material es bastante gráfico y con buena resolución así es que todo lo que veras a continuación si es algo que se tiene que tomar a la ligera. El material es de corta duración, pero se puede observar como un joven está sentado en un sillón, él esta sosteniendo un rifle semi-automático con sus dos manos apuntándose a la cabeza... el resto de la historia creemos que ya sabes en que termina.

Sin más por el momento, aquí te dejamos el video que se hizo viral por sus imánes fuertes y grotescas.

Aún no se esclarece qué fue lo que pasó exactamente con este joven y por qué tomó esa drástica decisión. Tampoco se ha encontrado al responsable que encontró el material y lo subió al canal de YouTube, pero es posible que con el pasar de los días estas incógnitas se esclarezcan en los foros de Internet.

¿Lo hizo adrede? ¿O acaso fue un accidente?

