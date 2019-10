¡Se lo paró en el Taxi! Cachan a pareja haciendo el “DELICIOSO” (VIDEO VIRAL)

¡Se le paró en el Taxi! Cachan a pareja haciendo el “DELICIOSO” (VIDEO VIRAL)

En redes sociales ha circulado un video que sin duda se ha hecho viral, pues muestra a un taxista y a una joven hechandose un “rapidin” dentro del vehículo.

Poca pena tuvo esta pareja que sin pensarlo dos veces decidieron estacionar el vehículo en plena autopista para disfrutar un momento y darse “muestras de amor” y cariñitos, en la grabación se pueden ver incluso varios vehículos pasando a una lado de la carretera mientras ellos disfrutan del momento.

Fue un hombre quien interrumpió a la pareja mientras hacían el “delicioso”, pues al parecer con toda la intención de incomodar se acercó al vehículo e intentó abrir la puerta para mostrar lo que el taxista y la muchacha hacían.

¡Se le paró en el Taxi! Cachan a pareja haciendo el “DELICIOSO” (VIDEO VIRAL)

Tal vez debido a que la carretera es bastante transitada la pareja no esperaba que ninguna persona se detuviera a ver lo que ocurría, aunque ha decir verdad, no fue una grandiosa idea, pues no solo fueron sorprendidos, sino que además fueron captados y sus rostros ahora aparecen en la red, donde millones de internautas se han reído con solo verlos.

Y es que sin duda hacer el “delicioso” en plena calle puede sonar bastante emocionante y atrevido, pero para eso tienes que tener precaución si no quieres terminar como esta pareja.

¡Se le paró en el Taxi! Cachan a pareja haciendo el “DELICIOSO” (VIDEO VIRAL)

Al parecer la pareja no tenía nada de prisa por llegar a su destino, pero vaya que tenían bastante “calentura” y estaban “cachondos” y a falta de un motel decidieron intentar hacer el “delicioso” en la carretera, total ¿que podía salir mal? sin embargo grande fue su sorpresa al ser sorprendidos por un hombre quien los grabó y luego difundió el video que se hizo viral.

¡Se le paró en el Taxi! Cachan a pareja haciendo el “DELICIOSO” (VIDEO VIRAL)

Te puede interesar: Empleados son grabados dándose tremendos "MAMELUCOS" en el supermercado (VIDEO VIRAL)

Aunque no se especifica en qué autopista ocurrió este cachondo momento se dijo que sucedió en la Ciudad de México, cuando los jóvenes decidieron echarse un “rapidin” a plena luz del día y con automóviles pasando de fondo, algo un tanto extraño, pero al parecer bastante divertido para la “cachonda pareja” que se volvió viral.

¿Quieres ver más VIDEOS VIRALES? Dale click aquí.

¡Taxista Cachondo Ciudad de México! (Un Rapidin En Taxi)�� pic.twitter.com/ITj1wYNMow — John Walas (@JohNWalaSS) 7 de octubre de 2019

Dale clic en la estrella de google news y síguenos