Se lo encuentra dos años después de haber llorado su muerte "su ex" (VIRAL)

Hay hombres que son capaces de hacer o decir todo para evadir responsabilidades, pero, ¿fingir su muerte? Tal como lo lees, una mujer le llora a su ex que falleció y se lo encuentra dos años después. Debes estar muy desesperado para decir ese tipo de cosas.

¿Cuál es la mentira más grande que te dijo tu ex?

La mujer prefirió mantener su nombre en anonimato, pero el medio de comunicación Vice le llamó Alistair (¿por que no juan, o pedro?), bueno... la mujer y su novio, Alistair, se conocieron cuando ella tenía 18 años y él 21. El joven era el chef del restaurante donde los dos trabajaban, ahí inició su linda y hermosa historia de amor, (después murió, "o eso decía).

La mujer cuenta que cuando conoció a su ex, no tenía nada en particular, un chico normal, amable y divertido. No obstante, bastaron tres meses de relación para darse cuenta que tenía un lado oscuro. La mujer explica que una noche llegó a su casa, muy agitado, aparentemente tenía la mano fracturada.

Se lo encuentra dos años después de haber llorado su muerte "su ex" (VIRAL)

Su ex dijo que fue durante una pelea, pero aseguró que no fue su culpa. Así que el hombre le pidió 1000 dólares prestados, para poder concluir el mes con sus gastos, pues, con la fractura no podía trabajar.

Lamentablemente, al cabo de unos meses más, decidieron terminar la relación, pues, tenían discusiones frecuentes. Así que su ex, le pagó 300 dólares y dijo que más adelante le daría el resto, pero, casualmente dejó de responder los mensajes.

Cuando la mujer le platicó a sus amigos, ellos le dijeron que algo extraño estaba sucediendo, pues, se habían llevado los muebles y todas las cosas de su ex. ¿Acaso se estaba mudando? Dijeron que supuestamente había ido a Queensland, a un centro de rehabilitación, lo cual le pareció extraño, pues, Alistair, no tenía problemas de adicción.

Entre plática, salió a relucir que también a varios más de sus amigos les debía, entre todos, un total de 2200 dólares. Cuando estaban dispuestos a enfrentarlo, la mujer recibió la peor de las llamadas: era la madre de Alistair.

Su madre confirmó su muerte.

Le llamó para decirle que lamentablemente él había muerto. ¿Por qué dudarlo?, una de dos o era cierto lo que su madre le estaba diciendo o de verdad había perdido la vida o bueno... una tercera la odiaba y fue complice de su hijo (que raro, núnca pasa eso). La madre le contó que fue una pandilla quien lo asesinó porque les debía dinero. (hay historias que se van a otro estado por que en el suyo les deben a medio mundo, ¡diiiiicen!).

Se lo encuentra dos años después de haber llorado su muerte "su ex" (VIRAL)

La mujer lloró y vivió el duelo, aunque ya no estaban juntos, fue todo muy reciente.

Lo que no imaginó que pasarían dos años y estando en un restaurante se lo encontraría. ¿Qué? Así es, la chica pasó al sitio, porque recordó que ahí trabajaba el hermano de Alistair, que en su momento fue su cuñado, al llegar y preguntar por él, le dijeron que no trabajaba ahí, pero, su hermano sí. ¿Cómo?, ¿qué hermano?

Al cuestionar a la mesera, esta dijo, que se trataba de su hermano Alistair. La mujer, solo recuerda que entró en shock, era como la sangre le enfriara el cerebro. Cuando pidieron verlo, el gerente las sacó del lugar.

Luego, volvieron a llamar al restaurante y les dijeron que Alistair ya no trabajaba ahí. Así que, la mujer nuevamente recibió una llamada de la madre de su ex, estaba muy molesta y le dijo que por su escenita ahora su hijo había perdido su trabajo.

Sin embargo, lo que es el destino, años más tarde se lo volvió a encontrar, en otro restaurante. La mujer asegura que lo identificó a la primera:

"Hicimos contacto visual, y se podía ver que él me reconoció".

Tal vez te interese: Todo sea por tener el iPhone 11, se graba con su sugar daddy (VIDEO VIRAL)

"Pensé, '¡Cuánto tiempo sin verte!' Y él dijo: 'Oh, sí, ha pasado mucho tiempo ".

Su ex se hizo como que no la reconocía y ella le recordó el dinero que le debía, pero, solo lo negó y siguió trabajando.

"Si me hubiera sentado con él correctamente, sí, habría tenido preguntas".

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Únete a nosotros en Instagram