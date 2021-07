Se liga las trompas de Falopio a los 21 años y se hace viral en TikTok

Una mujer de 21 años se hizo viral tras publicar en TikTok que se ligó las trompas de Falopio para no tener hijos y así no tener complicaciones, generando opiniones divididas entre usuarios de la app de videos cortos.

La joven de nacionalidad colombiana, identificada como Spanic Pavas, hizo visible su caso a través de una serie de clips afirmando que el tratamiento anticonceptivo que tomaba le provocaba muchos daños, por lo que decidió tomar una medida distinta.

“Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos”, narró, haciendo énfasis en que si bien muchas mujeres sueñan con tener hijos, este no es su caso.

Le tiran ‘hate’ por ligarse las trompas

No podían faltar los comentarios negativos y positivos derivados de la publicación. En un principio, Pavas advirtió que no respondería comentarios de odio sobre su decisión, pero finalmente decidió ofrecer algunos y respondió dudas de otras mujeres.

Hizo algunas observaciones sobre su forma de entender la maternidad: “Yo no puedo traer hijos al mundo para que me den plata, que me mantengan, que me cuiden. Absolutamente no”, dijo. Más adelante manifestó que “lo más importante en la vida es ser mamá, para mí lo más importante es no serlo y ser una mujer absolutamente independiente de todo”.

Orgullosa de decidir sobre su cuerpo

El público lanzó algunas preguntas a la joven sobre el procedimiento, a lo que ésta respondió que se trata de un “proceso definitivo y que no duele mucho. Siete días después te quitan los puntos y todo super bien”.

Cuando le tocó leer comentarios negativos, la colombiana prefirió tomarlo con humor y responder: “Cuando escucho berrinches… Pero recuerdo que me ligué las trompas y recuerdo que no tendré que aguantar berrinches”, expresó en su cuenta de TikTok.

