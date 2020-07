Se hizo viral por dar las noticias sin sostén y ahora posa desnuda

Esta conductora de televisión ha alcanzado una popularidad impresionante, convirtiéndose en tendencia incluso en redes sociales donde se ha hecho viral, se trata de la presentadora Romina Malaspina, cuya fama creció a nivel mundial luego que apareciera dando las noticias económicas con un vestuario que de acuerdo con las internautas dejaba poco a la imaginación.

La conductora dejó atónitos a miles de seguidores y televidentes, pues apareció dando las noticias con un top dorado con transparencias, sin sostén y con la espalda descubierta, lo que la hizo recibir fuertes críticas, a las cuales ella les ha dado poca importancia, pues ahora incluso posó desnuda en redes sociales.

Cabe indicar que luego que la conductora apareciera con dicho vestuario dando las noticias gran cantidad de internautas la criticaron severamente, llegando incluso a menospreciar su trabajo y la función que desempeñaba en el programa, indicando que la producción de este buscaba crear controversia al “permitirle” salir vestida de esa forma.

Así mismo usuarios insultaron a la joven asegurando que su forma de vestir era el único mérito que justifica su participación en el noticiero.

Luego de recibir miles de críticas la conductora Romina Malaspina decidió defenderse “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no?”

Pero eso no es todo, pues aseguró que no se debe de mirar el cuerpo de una mujer como algo anormal y como motivo de escándalos, pues señaló: “Mientras sigan viendo tetas como algo ‘anormal’ vamos a seguir para atrás. Evolucionen”, tuit que al momento ya ha acumulado más de 1,600 retuits, y más de 13 mil “me gusta”, pues supo defenderse muy bien de todas aquellas personas que la criticaron.

Cabe indicar que esta no sería la primera vez que esta conductora hace este tipo de apariciones, pues ante este gran escándalo, la joven quien saltó a la fama por su participación en “Gran hermano” Argentina, compartió una foto en su cuenta de instagram donde aparece desnuda, junto con un mensaje que al parecer hace referencia a todas las críticas que recibió, pues se podía leer “So worried about what you talk about me”.