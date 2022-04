Se hace viral en TikTok por presumir los anillos de compromisos de sus ex novios

Una joven se ha hecho viral en TikTok luego de presumir los cuatro anillos de compromiso que les dieron sus ex novios, a quienes rechazó tiempo atrás.

A través de un video la usuaria “Silvana la Marciana” mostró los cuatro anillos de compromiso que guarda en el cofre de los “soldados caídos”. La joven indicó que después de terminar las relaciones con sus ex novios optó por quedarse con las argollas, pues eran obsequios que le dieron.

“Yo digo que lo regalado ya no se devuelve… yo la verdad me los quedó como símbolo de un trofeo de almas que yo tomé y después de mi su vida se les fue” se le escucha decir a la joven en el video compartido en la red social.

Contó la historia detrás de uno de sus anillos de compromiso

La joven recibió en total cuatro anillos de compromiso

La joven aprovechó el momento para compartir la historia detrás de uno de esos anillos, asegurando que era quizás la historia más triste que guardaba aquel baúl, fue así que empezó a contar la historia de uno de sus ex novios, a quienes le decían El Villa, por que se apellida Villanueva.

“Yo llevaba saliendo con este chavo como 5 meses y la relación no era seria porque el chavo viajaba demasiado”, empezó a relatar.

La joven aseguró que mientras eran novios se percató de ciertas señales que la pusieron en alerta, pues “El Villa” le dijo que cuando se casaran no quería que ella se dedicara a la música, “podría ser una mantenida pero dedicarme a la música y en mis sueños eso no le daba buena espina” indicó.

Así mismo señaló que habían otras cosas que no le gustaban de su ex, pues aseguró que él era un “codillo y se creía narco” por la música que escuchaba. Incluso Silvana reveló que en una ocasión decidió terminar la relación porque él insistía en casarse y ella se agobiaba, pero el joven le pidió otra oportunidad y le dijo que ya no le hablaría de matrimonio.

Pero apenas unas semanas después, en una supuesta fiesta de quince años, él le pidió matrimonio delante de toda su familia y ella lo rechazó, pues no se sentía cómoda.

La joven recibió una ola de críticas tras su publicación, pero compartió otro video en redes sociales donde aseguró que no se arrepiente de sus decisiones.

La joven se hizo viral en TikTok e ignoró las críticas.

La joven aseguró que no se arrepiente de rechazar las propuestas de matrimonio

Tras contar esta historia y mostrar los cuatro anillos de compromiso que le dieron sus ex novios la joven se hizo viral en TikTok, aunque también recibió gran cantidad de críticas, las cuales ella decidió ignorar pues asegura que está feliz de las decisiones que tomó.

