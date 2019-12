Se hace VIRAL un VIDEO donde captan a un fantasma saliendo del Metrobús

Los fantasmas, en el folclore de muchas culturas, son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, principalmente en lugares que frecuentaban en vida (el metrobús por ejemplo), o también otras veces se les aparecen a la gente. Hoy les vamos a mostrar un video que se hizo viral, donde van a poder observar las imágenes de un fantasma.

De los debates más comunes que existen entre las personas (además de que si las quesadillas van con queso o no) es la existencia de los fantasmas. De un lado los que aseguran haber vivido experiencias paranormales, eso incluye que ya vieron algo, que les jalaron las patas, o que la neta les contaron, pero si creen. Por el otro, están los que afirman que todas estas "tonterias" no existen, ¡pum1 así de facil (hasta se enojan cuando uno toca el tema, ¡no pues perdón!).

La neta no nos importa si ustedes se creen Carlos Trejo o no, pero lo que sí, es que les vamos a contar el día de hoy (si es de noche no veas este video viral) de una historia que sucedió hace unos días en el metrobús de la CDMX, ¡valgame Dios! exactamente esto ocurrió en la Línea 6 del Metrobús, en la alcaldía Gustavo A. Madero y fue grabado por un sujeto llamado Raúl Gutiérrez.

En el material compartido en la red social de Twitter se puede observar como Raúl se encuentra solo en la estación y comienza a grabar de un lado a otro, pero de re pente el torniqueto por donde todos pasan, se comienza a mover lentamente hasta que da la vuelta por completo como si algo o alguien estuviera pasando por ahí, pero ¡no hay nadie!... ¡que miedo!

Todos los que hemos usado el torniquete del metrobús sabemos que tenemos que aplicarle un poco de fuerza para que este se mueva, gire y podamos cruzar al otro lado, por lo que la teoría de que haya sido el aire queda totalmente descartada, por otro lado igual y se trato de una falla "en el sistema" (todos los que no creen en fantasmas, ¡estan viendo y no ven!). Pero bueno la última palabra la tienen ustedes, digan que piensan y déjenos sus comentarios.

Por lo menos el fantasma no se brinca los torniquetes del @MetrobusCDMX y lleva su tarjeta...



Sean educados y paguen su entrada. pic.twitter.com/bxFPI8XSlz — Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) 7 de diciembre de 2019

