Se hace VIRAL la fotografía de un niño "castigado" junto a su perro

Tanto en las buenas como en las malas, el niño Peyton y su adorable, pero sobre todo fiel perro, Dash, son el uno para el otro. Ambos disfrutan las diversiones de la vida y su amistad se sobrepone a todo, incluso cuando ocurren las "tragedias", como un castigo que recibió el pequeño el cual fue acompañado por su mejor amigo, la fotografía que les tomaron se hizo viral en redes sociales.

Castigo + niño + perro + fotografía = viral.

Como cualquier niño de su edad, Peyton siempre debe enfrentar las consecuencias de sus enormes travesuras. Es así que después de pelear con su hermana, su madre Jillian Marie Smith decidió que el menor necesitaba reflexionar sobre su comportamiento para que no volviera ocurrir lo que había pasado.

Peyton fue enviado a la pared y viendo a ella para que se tomara unos minutos y reflexionara sobre lo mal que había actuado con su hermana, así le quedaría de experiencia para no volver a sufrir este castigo de estar ahí parado.

Amigos por siempre.

Su perro Dash no iba a abandonar al niño Peyton a la hora del castigo. Y fue así que se quedó parado junto al pequeño todo el tiempo que el estuvo ahí reflexionando la situación por la cual lo habían castigado, el animal siempre le brinda su apoyo moral, ustedes observar la fotografía que no nos dejará mentir. La madre encontró a los dos juntitos y no dudó en tomar una postal que se ha hecho viral en Facebook y otras redes sociales.

“No pude estar molesta mucho tiempo porque era demasiado tierno ver cómo Peyton abrazaba a Dash”, comentó la señora Smith, de acuerdo a The Dodo. “Cuando Peyton fue castigado en la pared, creo que Dash sabía que necesitaba a su amigo”, agregó.

