Se desata la controversia por video viral de mujer aventando la silla de ruedas de un hombre

La controversia se desató en las redes sociales debido a un video viral en donde una mujer arremete contra un hombre con silla de ruedas. En la grabación se puede observar que la fémina está furiosa mientras que un hombre que no tiene piernas solo está sentado en una banca observándola.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que causó la furia de la mujer ya que en la grabación solo se observa cuando la señorita arremete contra el señor tomando su silla de ruedas y aventándola por los aires además que también la patea.

Al final del video se puede ver también como el hombre baja de la banca con ayuda de sus brazos y va tras su silla de ruedas, la cual estaba a una distancia considerable.

El video dividió opiniones ya que muchos piensan que falta saber las razones del enojo de la fémina mientras que otros piensan que no hay razón suficiente para actuar de esa manera y menos con una persona que no puede caminar. Por otro lado la gente juzgó y arremetió contra las personas que grabaron el video e incluso les llamaron “cobardes” por no interferir en los hechos ni ayudar al señor o calmar a la mujer.

Comentarios de la gente:

“El que grabó espero le haya dado una lección a ese persona sin escrúpulos”

“No sé que sea peor,la mujer que hace eso o el/la que está grabando. Cómo es posible que si grabó y no pudo ayudar”

“Como alguien puede tener la sangre tan fria de estar grabando y no intervenir, que desgracia”

Mira el video aquí:

Cientos de personas viralizaron los hechos e hicieron comentarios sobre la persona que grabó y sobre la mujer furiosa sin embargo hasta el momento no ha habido un comunicado oficial que revele lo que ocurrió y los motivos de la mujer para arremeter contra aquel hombre en silla de ruedas.

