Se convierte en celebridad después de robar un helado en transmisión en vivo (VIDEO VIRAL)

Una de las mejores cadenas de deportes en el mundo es Fox Sports,y hace unos días en una de sus transmisiones en vivo cubrían el partido de hockey entre los Huracanes de Carolina y los Senadores de Ottawa, en Estados Unidos, eso no fue lo sorprendente de dicha transmisión, lo que realmente robo la mirada de miles en la televisión no tiene nada que ver con el partido, si no con algo inusual y singular que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El más hábil.

Durante un enlace en vivo con un reportero, las cámaras registraron el preciso instante en que un joven se puede observar que es el más vivo ya que aprovecha la distracción de otro para robar su helado. El despistado hombre miraba el teléfono de un amigo, lo que fue aprovechado por el "ladron de helados" para retirar el cono del soporte que lo sostenía (mientras el otro estaba papaloteando).

El video viralde Facebook nos deja ver que cuando el muchacho iba a colocar otra vez el cono en las manos de su dueño, pero la "victima", quien ya se había dado cuenta de lo ocurrido, trataba de entender lo que pasaba mirando a todos lados. Según parece, nunca se enteró que el 'ladrón' era el joven que estaba al lado suyo.

Finalmente, el responsable del 'delito' se perdió entre la multitud. Así lo demuestra el video viral que acumula miles de reproducciones en Facebook.

El equipo de los Huracanes de Carolina publicó el clip en Internet calificándolo como el “delito del siglo”. El autor del hecho fue identificado como Weston Davis, quien se hizo famoso en redes sociales por su singular “habilidad”.

