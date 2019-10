Se cansó de ser "juguete" de circo; oso ataca a su dueño en pleno acto (VIRAL)

Hay muchos lugares en los que se ha prohibido tajantemente que en los circos se siga trabajando con animales puesto que estos sufren un maltrato único con el fin de aprenderse su acto; sin embargo, cuando estos seres salvajes sacan su verdadero instinto provocado por las malas personas, tienden a defenderse, así como veremos en este video viral de Facebook donde tenemos como protagonistas a un oso y a un hombre en pleno acto.

Oso atacó a su dueño.

Anshlag Tent es el nombre de un circo que se encuentra ubicado en la región Karelia de Rusia, fue el protagonista de un incidente que rápidamente se hizo viral en las redes sociales y es que en Facebook apareció la grabación de una madre completamente aterrada al ver cómo es que un oso se revelaba en contra de su entrenador.

Tal como se ve en el video viral de Facebook, el muchacho se encontraba haciendo su acto junto con el oso, haciendo que el animal se pare en dos patas y empiece a empujar una carretilla. El acto trataba de que este animal salvaje hiciera como si estuviera trabajando como albañil o maestro de obra. Esto, más el grito del público, aturdió al Ursidae que se abalanzó encima de su ‘trainer’.

En estos circos, no hay malla protectora que separe a los espectadores del escenario, por lo que todos los asistentes corrían un peligro inminente así que salieron corriendo del lugar aunque hubo algunas personas que sí se quedaron para presenciar el acto y llamar a las autoridades correspondientes para que puedan controlar tanto al animal así como también llamar a los paramédicos.

Galina Gurieva, madre de uno de los niños que había asistido al lugar y que grabó el video de Facebook que se ha hecho tendencia en redes, habló muy consternada de la situación:

“Todavía me tiemblan las rodillas. Me sorprendió que no hubiera cerca para la seguridad de los espectadores, dado el tamaño del oso”.

