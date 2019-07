"Sco pa tu manaa" ¿Qué es y por qué se ha hecho (VIRAL)?

En la actualidad no tenemos certeza de demasiadas cosas, pero si hay algo de lo que sí podemos estar seguros es que el hermoso internet siempre nos tendrá nuevas tendencias. Algunas quizá no duren mucho y otras a lo mejor no serán comprendidas por todos.

cada vez que leo "sco pa tu manaa" (todavia no se que significa) leo scooby doo papa https://t.co/DdKIEBDRs3 — lucha (@luciasalerno) 23 de julio de 2019

Aquí siempre trataremos de ponerte al corriente con todas las tendencias y los videos virales más famosos de internet. En esta ocasión hoy les hablaremos de una nueva tendencia ya que en twitter es donde suena mas, ¿Qué es? “Sco pa tu manaa”, una frase que en los últimos días se ha vuelto bastante viral y popular en las redes sociales ya que tiene a muchas personas perdiendo la cabeza porque que no saben su significado.

-Seguro está pensando en otra

-Que lo que significa Sco pa tu manaa? pic.twitter.com/YyjRqxWoLK — �� �� �� �� ✨ (@cecicaceres27) 23 de julio de 2019

Esta frase tiene varios orígenes y significados, El primero de ellos es que se trata de la letra de una canción lanzada en abril de este año llamada “Daavi Neba”, la cual pertenece a un artista de Ghana llamado Kawoula Biov, y que se hizo viral en algunas partes del mundo luego de que muchas personas se grababan cantando la parte de la canción que canta otro artistas de nombre Patapaa y varios usuarios crearan momentáneamente el #Scopatumanaachallenge.

Otros sitios dicen que se trata de un término hawaiano que significa “te golpearé” pero esta versión no es muy confiable ya que Google Translate dice que la frase viene siendo algo así como “cuánto tienes”.

Al parecer la versión más fiel a esta frase la da Urban Dictionary, quien afirma que “Sco pa tu manaa” es originaria de Zambia y que significa:

“uno debe expresar su propia opinión sobre un tema u objeto en particular”.

Sco pa tu manaa invadiendo mi inicio de tuiter pic.twitter.com/2SvClbvqZe — leonel (@leoneltudo) 26 de julio de 2019

Ahora que sabes que nadie te la está diciendo una grosería como tu pensabas, quizá puedas disfrutar un poco mejor de estos memes.

Viene siendo la versión africana del “un popular opinión”, en otras palabras es esa opinión en particular que alguien tiene de alguna cosa en específico y la mayoría podría no estar de acuerdo.

Sco pa tu manaa pic.twitter.com/G0egt3AJUi — Domino's Pizza España (@DominosPizza_ES) 25 de julio de 2019

En las redes demasiadas personas están ocupando esta nueva frase para dar a conocer esas opiniones que se guardan o que quieren dejar en claro.

¿Tú qué opinión darías usando el “Sco pa tu manaa”?

