Savia, el reto viral está en tendencia ¿por qué?

Sí, Savia, el reto viral, es el acertijo que está en tendencia en las redes sociales por colmar la paciencia de los usuarios que quieren resolverlo.

Resulta que en la imagen se puede ver decenas de palabras “SAVIA’ de color purpura sobre un fondo claro con una palabra infiltrada en ellas, SABIA,

Y es que pese a que uno diría que esta pudiera ser localizada con facilidad, la complejidad en “Savía, el reto viral” es que esta palabra debe ser localizada en un periodo de cinco segundos, lo que hace que las personas se desesperen.

Savia, el reto viral

En “Savia, el reto viral”, los internautas deberán utilizar sus habilidades visuales.

Literalmente se necesita una mirada agudizada ya que hay que encontrar la ubicación exacta de la palabra ‘SABIA’ en el menor tiempo posible.

Para los que se animen a resolver el desafío visual tienen que saber que al observar toda la imagen necesitan mucha concentración y no tener ningún tipo de distractor ya que este juego visual tiene este objetivo.

Por lo que inclusive el acertijo visual ha ayudado a los internautas a trabajar sus capacidades de observación. Quienes se atrevan a cumplir este objetivo en el menor tiempo posible forman parte de una minoría de ágiles mentes.

Respuesta de Savia, el reto viral

¿Todavía no pudiste resolverlo?

Si pese a seguir las recomendaciones no has logrado localizar la palabra “sabia” no te desesperes, la gran mayoría no lo logra en los primeros cinco segundo, pero con un poco de tiempo más se logra.

Y si has llegado hasta aquí es porque seguramente pertenezcas al 90% de los internautas que fallaron en todos sus intentos, Savia, el reto viral, pero lo que debes de hacer es llevar la mirada hacia el borde derecho de la ilustración.

