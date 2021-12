Salvan a turista atrapado en glaciar tras enviar video de despedida a su madre

Rescatistas lograron salvar a un turista atrapado en glaciar, luego que este enviara un mensaje de despedida a su madre al creer que moriría, pues había sufrido una terrible caída y no podía moverse.

El protagonista de esta historia es Eitan Shaked, un joven de 23 años, quien a través de su cuenta de Instagram reveló lo ocurrido y compartió fotografías y videos del momento en que lograron salvarlo de un glaciar considerado uno de los más fríos en el mundo.

El turista se encontraba caminando por el glaciar “Ojo de Albino” de Ushuaia, pero sufrió una caída de más de 10 metros, por lo que terminó con la pelvis y un brazo fracturado, por lo que no se podía mover.

Espero por más de un día por ayuda

“Los que me conocen saben que no me gusta filosofar en las redes sociales pero esta vez, lamentablemente, no me queda más remedio que escribir un poco más. El miércoles pasado salí a caminar por Ushuaia y caí unos 10 metros. Esperé un día el rescate, desconectado, sin tomar comida ni agua y también con la pelvis y el codo rotos. Cuando me encontraron estaba al borde de la muerte por hipotermia”, escribió Eitan.

Eitan había esperado un día por ayuda, pero no podía moverse y temió lo peor, por lo que decidió grabar un video de despedida para su madre. Al parecer el joven contactó a los rescatistas y pidió que le avisaran a su madre que estaba atrapado en el glaciar, por lo que se activó la alerta de rescate.

El turista atrapado en glaciar fue rescatado

Después de 24 horas el turista fue rescatado

El joven fue finalmente localizado y rescatado por expertos, posteriormente fue trasladado a un hospital en helicóptero, donde revelaron que tenía cierto grado de hipotermia y fracturas en el pelvis y el brazo.

Rescatistas revelaron que el turista atrapado en glaciar tuvo mucha suerte, pues aquel día la noche no era tan fría como suele ser, lo que le habrían permitido al joven vivir.

