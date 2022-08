Sale de fiesta y termina enterrado en un ataúd, lo querían ofrecer de sacrificio

La Verdad Noticias trae un caso impresionante donde un hombre de 30 años señala, que sale de fiesta y termina enterrado en un ataúd porque sus amigos lo querían dar como sacrificio humano.

Los hechos donde un sujeto sale de fiesta y termina enterrado en un ataúd ocurrieron en Bolivia.

En dicho país, las personas que se dedican a la agricultura, realizan diversos sacrificios u ofrendas a la Pachamama, diosa de la tierra, durante este mes, lamentablemente a Víctor Hugo Mica Álvarez le tocó vivir algo aterrador en ese sentido.

Víctor Hugo de 30 años relató que salió de fiesta con sus amigos el pasado fin de semana, pero terminó enterrado en un ataúd como parte de un ritual luego de que se emborrachó con un desconocido.

En entrevista para varios reporteros locales, el afectado contó que decidió tener un fin de semana de copas por lo que comenzó a tomar desde el viernes pero el último día tomó con un desconocido.

“El viernes hemos tomado, el sábado hemos tomado igual, estaba con mi bloque, y el domingo igual estábamos compartiendo, pero hasta ahí”, dijo Víctor.

Agregó que más tarde un desconocido le invitó una caja de cervezas y después de eso ya no recuerda nada más que despertar enterrado dentro de un ataúd en el municipio de Achacachi.

En Bolivia, el sacrificio humano para algunos es solo un mito urbano y otros consideran que es ‘un secreto a voces’, pero Víctor señaló que ha visto en videos que son sullus, por lo que cree que eso le querían hacer y ofrecerlo así Pachamama en Bolivia.

“Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado”, añadió.